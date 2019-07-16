Для обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках и участковых комиссиях во время внеочередных выборов парламента 21 июля будут более 130 тысяч правоохранителей. Об этом сообщает первый замглавы МВД Сергей Яровой.

"Самое главное - это четкая организация и взаимодействие между подразделениями МВД при организации и непосредственно выполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности при проведении выборов и в дальнейшем - подсчете голосов", - цитирует Ярового пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник, 16 июля.

С 14 июля бюллетени доставлены на избирательные участки и уже 18 июля их доставят на участки, весь процесс будут охранять полицейские.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, сейчас особое внимание полиции уделяется окружным избирательным комиссиям (ОИКам), которые получают избирательную документацию.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, в Украину прибывают официальные иностранные наблюдатели, поэтому полицейские наряды будут приближены к местам прибытия и размещения делегаций. Яровой отметил, что с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали 4,5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, начато 217 уголовных производств и составлено 879 админпротоколов.

В МВД напомнили, что с 15 июля личный состав всех подразделений МВД переведен на усиленный вариант несения службы.

Как сообщала "Страна", в Верховном суде Украины отменили пережеребьевку партий. Они сохранили свои порядковые номера в избирательных бюллетенях.

Отметим, что в Украине место голосования на выборах в Раду изменили сотни тысяч избирателей.