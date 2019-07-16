За 2018 год от ВИЧ-инфекции в мире скончались почти 770 тыс. человек, что на треть меньше, чем в 2010 году. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), опубликованном во вторник, передает Интерфакс.

Как отмечается в ежегодном докладе, трое из пяти ВИЧ-инфицированных людей - 23,3 млн из 37,9 млн человек - получают антиретровирусную терапию. Благодаря этому, они больше не могут передавать вирус.

Помимо этого, количество новых больных ВИЧ в сравнении с прошлыми годами находится на стабильном уровне - 1,7 млн. Однако, несмотря на то, что в Южной и Восточной Африке, регионе, наиболее пострадавшем от ВИЧ, смертность сократилась, в Восточной Европе число скончавшихся возросло на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%.

Кроме того, в UNAIDS обеспокоены сокращением финансирования. Так, в прошлом году на программу борьбы с ВИЧ было потрачено 19 млрд долларов, что на 7 млрд меньше суммы, которая будет нужна в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Украине станут проводить профилактику ВИЧ за счет средств из государственного бюджета.

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