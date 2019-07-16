Советники глав государств и правительств стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) планируют встретиться в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых в июле договоренностей. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Вадим Пристайко, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы точно договорились, что встретимся, чтобы посмотреть на прогресс тех договоренностей, которых мы достигли в июле", - сказал он на брифинге во вторник в ОП.

Напомним, что сегодня в Париже собрались советники глав государств нормандского формата для решения вопроса возобновления переговоров по Донбассу.

Во время встречи была достигнута договоренность об обмене "определенного количества" пленных. Обмен будет произведен в течение месяца и украинская сторона передала список своих пленных.