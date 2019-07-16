В понедельник, 15 июля, в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей украинские пограничники задержали организатора канала по торговле людьми. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в Facebook.

Сообщается, что пограничники разоблачили и прекратили функционирование международного канала торговли людьми. Его организатора, гражданина Бельгии задержали во время прохождения пограничного контроля. Он пытался вывезти из страны трех украинок, чтобы продать их в сексуальное рабство.

Жертвы торговли людьми добровольно отказались от поездки и вернулись домой. Задержанный гражданин Бельгии ждет решения об избрании меры пресечения.

Скриншот, видео: Facebook/ Державна прикордонна служба України

Напомним, Deutsche Welle рассказала, как украинцы в разных странах массово попадают в рабство.

Также мы писали, что в Харькове задержали пару, которая продавала украинок в секс-рабство в Монако.