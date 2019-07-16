На границе с Польшей задержали бельгийца, который продавал украинок в секс-рабство
В понедельник, 15 июля, в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей украинские пограничники задержали организатора канала по торговле людьми. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в Facebook.
Сообщается, что пограничники разоблачили и прекратили функционирование международного канала торговли людьми. Его организатора, гражданина Бельгии задержали во время прохождения пограничного контроля. Он пытался вывезти из страны трех украинок, чтобы продать их в сексуальное рабство.
Жертвы торговли людьми добровольно отказались от поездки и вернулись домой. Задержанный гражданин Бельгии ждет решения об избрании меры пресечения.
Скриншот, видео: Facebook/ Державна прикордонна служба України
Напомним, Deutsche Welle рассказала, как украинцы в разных странах массово попадают в рабство.
Также мы писали, что в Харькове задержали пару, которая продавала украинок в секс-рабство в Монако.