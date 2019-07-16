Президент Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября, где проведет встречу с ее президентом Анджеем Дудой. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

"Мы действительно планируем визит в Польшу на 1 сентября по приглашению президента Дуды. Там собирается много лидеров. Думаю, и президент Трамп приедет", - сказал он.

В то же время совместная встреча Зеленского и Трампа, по его словам, состоится раньше. "Мы планируем наш визит раньше... У нас есть приглашение от президента Трампа, но конкретной даты пока нет", - заявил Пристайко.

Как сообщала "Страна", Дуда просит Зеленского о возобновить эксгумацию поляков, погибших во время Волынской резни.

"Чтобы не было злой памяти либо враждебности необходимо чествование. А условие этого чествования - это согласие украинской стороны на проведение эксгумаций для того, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали эти места, куда могут поехать, где могут зажечь лампадку, положить цветы, помолиться, где могут задуматься и вспомнить о своих родных. На этом должны строить наши отношения на будущее", - подчеркнул президент Польши.

Напомним, что Зеленский перед выборами пообещал поднять стипендии спортсменам.