Жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей разрешили получать российские загранпаспорта, где не будет информации о месте проживания и прежних гражданствах. Об этом сообщили российскому изданию РИА Новости в ответе на запрос в МВД России.

"Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации", - заявили в российском ведомстве. Отмечается, что такая информация не вносится во внутренние паспорта граждан РФ. Таким образом, понять, что владелец документа житель так называемых "ЛНР" и "ДНР" будет невозможно.

Также сообщается, что жители неподконтрольного Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе. Решение МВД РФ скрыть место проживание жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей связано с тем, что западные страны не признают этих псевдо "республик" и их документов.

До этого сообщалось, что на западе собираются не признавать документов, которые Россия начала раздавать жителям ОРДЛО в конце мая 2019 года.

Напомним, что стало известно, сколько жителей "ДНР" получили российские паспорта.

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