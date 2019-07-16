Сегодня проходит заседание Совбеза ООН. Заявлено, что дипломаты обсудят закон о тотальной украинизации, который вступил в силу. 

Инициатором дискуссии выступила Россия. Москва считает, что украинский закон массово нарушает права русскоязычных и создает предпосылки для гражданского конфликта в Украине. 

Какие сферы жизни граждан будут украинизированы, начиная с 16 июля, и что изменится со временем подробно описано в нашем материале

Что происходит на Совбезе ООН - смотрите прямую трансляцию и читайте в нашей тестовой хронике под видео. 

17.49 Китай: "Китай всегда занимал объективную позицию по Украине. Мы считаем, что все стороны должны соблюдать Минские соглашение. Мы приверженны политическому урегулированию. Китай призывает стороны требования всех этнических групп в Украине. Результаты должны быть применены для всех нацменьшинств". 

17.44 Индонезия: "Мы полностью уважаем национальную компетенцию, в том числе статус украинского языка. Как страна, в которой живут более 300 этнических групп, мы понимаем важность языка. И надеемся, что украинская власть сохранит единство. Мы приветствуем желание Зеленского провести тщательный анализ языкового закона". 

По словам представителя Индонезии, решение кризиса возможно только посредством диалога. 

17.41 Доминиканская республика: "Приветствуем вступление Владимира Зеленского в должность. Поддерживаем озвученный им приоритет - мир на Донбассе. Тем не менее, через четыре года после подписания Минских договоренностей мы видим постоянное нарушение перемирия, люди страдают, люди не могут вернуться домой. С учетом этого вновь предлагаем стороны занять более гибкие позиции. Доминиканская республика призывает уважать права всех граждан Украины, в том числе национальных меньшинств. Мы призываем к диалогу. Для этого стороны должны воздерживаться от односторонних шагов, которые могут затруднить усилия для достижения мира". 

17.35 Франция: "Спасибо за презентацию непростой ситуации в Украине. Украинцы сделали свой выбор, в том числе и в отношении языковой политики. Мы наблюдаем целый ряд нарушение территориальной целостности Украины. Франция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Решение России о выдаче российских паспортов в Донецкой и Луганской областях - это выходит за пределы Минских соглашений. Также Франция требует освободить 24 моряков, которые были захвачены в Керченском проливе". 

По словам представителя Франции, инициативы Зеленского привели к разведению войск в Станице Луганской. "Необходимо воспользоваться сложившейся динамикой для урегулирования конфликта. Поэтому Франция вместе с Германией проведет дипломатическую встречу в норманнском формате. Сейчас необходимо, чтобы обещания конкретизировались. Необходимо обеспечить быстрый обмен заключенными, как это было в декабре 2017 года. Призываю всех сохранять бдительность, поскольку достижения пока хрупки". 

17.30 США: "Президент Трамп подтверждает суверинитет Украины. Действия России на востоке Украины приводят к гибели солдат. Российские оккупационные силы принесли насилие, пытки. Мы приветствуем поддержку Зеленским украинского языка. Россия же препятствует урегулированию: выдает свои паспорта на Донбассе". 

Также он призвал как можно скорее освободить украинских моряков. 

17.22 Россия: "Закон защищать титульную нацию мы поддерживаем. Но украинская власть принялась искоренять русский язык драконовскими способами. Маленький пример, из интервью господина Потураева: он предлагает переименовать русский язык в российский, а Россию - в Московию. Закон, подписанный Зеленский, принято нарушает все языковые конвенции. Сегодня вступают в силу основные положения документа и вводят штрафы. Русскоязычные граждане будут практически лишены права получать на родном языке образование. Этот сюжет - не внутреннее дело Украины. Вопрос языковой идентичности лежит в основе разлома страны". 

Василий Небензя продолжил: "Русскоязычные граждане не является меньшинством в классическом понимании этого слова. Если не брать статистику майданной власти, русский - родной для большинства граждан. Поисковик Гугл констатировал: 90% поисковых запросов из Украины - на русском языке. Уничтожение русского языка чревато разобщением". 

Дипломат считает, что языковой закон создает нетерпимость в обществе. "В этих условиях от нас с вами много зависит. Вы можете или подыграть майданной власти во главе с бывшим президентом Порошенко. Внутри Украины нет консенсуса по языковому вопросу. Господин председатель, предлагаем сегодня послать четкий сигнал: мы выступаем за сплочение украинского народа". 

17.16 Представитель ООН: "Я тщательно отслеживал принятие языкового закона, беседовал с украинской властью и нацменьшинствами. Власть должна работать с чувством сопричастности. Поэтому права нацменьшинств должны учитываться. Лингвистическая политика должна реализовываться путем стимулов, а не наказания. Тщательные консультации с нацменьшинствами должны проводиться постоянно. Нужно также учитываться мнение Венецианской комиссии. Языковой закон был обнародован в мае. Я был в Киеве и обсуждал его. Я поделился своими соображениями относительно языковой политики Украины. Я уже написал Зеленскому письмо, в котором указал, что языковой закон должен объединять, а не разделять. И Зеленский упомянул это в своей инаугурационной речи". 

Дипломат отметил, что элементы наказания все равно сохраняются. В нынешнем виде, отметил он, закон гарантирует права национальных меньшинств. Он повторил: нужны постоянные консультации с нацменьшинства.

17.14 Дикарло продолжает: на Донбассе продолжается активная фаза конфликта. Ей известно, что трехстороння контактная группа работает. ООН приветствует отвод войск на Станице Луганск. 

"При этом мы высказываем сожаление, что тяжелое вооружение не отведено везде, - говорит дипломат. - Периодически происходит эскалация насилия. ОБСЕ и мониторинговая миссия продолжают работать в рамках мандата. Но гражданские лица продолжают страдать. Только в этом году 13 человек погибли, 78 получили ранения. Происходят сражения, в рамках которой имеет место захват инфраструктуры. Мы вновь повторяем: стороны конфликта должны сделать все возможное, чтобы остановить конфликт. Мы оказываем помощь. Но данная работа не должна политизироваться. Мы единодушно поддерживаем выполнение Минских соглашений. ООН ожидает, что любые проблемы в отношении Минских соглашений будут урегулированы. Украина сегодня имеет возможность провести реформы. И решить наконец-то конфликт мирно. Мы надеемся, что после парламентских выборов мы будем наблюдать конкретные дела в отношении деятельности норманнского формата", - сказала Розмари Дикарло. 

17.05 Выступает Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства. 

Дикарло напомнила, что Зеленский высказал стремление урегулировать конфликт на Донбассе. И ООН поддерживает это.

Что касается закона о тотальной украинизации - Дикарло говорит, что он вызвал озабоченность и внутри страны, и за ее пределами. Украинская власть отмечает, что закон не противоречит Конституции. Однако ООН настаивает, чтобы был разработан законопроект, направленный на защиту прав национальных меньшинств. 

17.04 Заседание Совбеза ООН началось. 

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