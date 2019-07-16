Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что ОП планирует внести на рассмотрение новой Рады законопроекты по е-декларациям и по противодействию коррупции в политической сфере. Кроме того, он анонсировал предложение отменить "правки Лозового", передет Интерфакс-Украина.

Об этом Рябошапка заявил в своем выступлении на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник в Киеве. Отдельно замглавы ОП сообщил, что Украине нужна эффективная судебная реформа и реформа прокуратуры.

"Правки Лозового" - так называемые поправки народного депутата Андрея Лозового, которые предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Богдан, Пристайко и Рябошапка вошли в состав СНБО.

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