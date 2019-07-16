Во вторник, 16 июля, в Ростовской области России в аварию попала фура, которая перевозила сценическое оборудование и костюмы Филиппа Киркорова, соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На ролике видно, что одна из фур с изображением Киркорова слетела с дороги, а вторая остановилась на трассе. На место ДТП приехала пожарная машина.

Инцидент произошел в Волгодонске. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Филипп Киркоров рассказал, что авария произошла ночью во время переезда на гастроли в Крым. Из-за дождя и скользкой дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По словам артиста, в аварии никто не пострадал, а фуры днем 16 июля уже на подъезде в Крым.

Видео: YouTube/ Регион Online

Напомним, в России заявили, что террористы ИГИЛ хотели взорвать Киркорова прямо на концерте.

Также мы писали, что Шнур перепел хит Киркорова "Цвет настроения синий".