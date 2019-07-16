Главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин собираются провести новые телефонные переговоры. Об этом заявили в Офисе украинского президента, передают РИА Новости.

Отмечается, что пока договоренностей о конкретной дате запланированного разговора нет.

Как сообщалось, впервые оба президента поговорили по телефону по инициативе украинской стороны 11 июля. Как отметили в Кремле, разговор касался урегулирования конфликта на Донбассе, а также совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Как позже объяснил Зеленский, звонок в Кремль и разговор с президентом России Владимиром Путиным был сделан ради облегчения участи задержанных, для чего он готов на многое. Как подчеркнул украинский лидер, освобождение моряков было центральной темой беседы с Путиным.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский в видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран Нормандского формата, включая Терезу Мэй и Дональда Трампа.