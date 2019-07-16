Сегодня, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Олимпийский учебно-спортивный центр в Конча-Заспе. После вручения госнаград чемпионам мира по футболу (U20) президент пообщался с олимпийцами и членами национальных сборных по другим видам спорта.

Президент отметил, что после приезда в Конча-Заспу он получил информацию о небольших стипендиях украинских спортсменов и тут же пообещал решить эту проблему, передает пресс-служба Офиса президента.

"Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах - будем решать", - подчеркнул глава государства.

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский вместе с женой осмотрели инфраструктуру учебно-спортивного комплекса, в частности посетили залы спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и греко-римской борьбе.

Также глава государства ознакомился с планами реконструкции и технического переоснащения комплексного игрового зала, строительства специализированного современного спального корпуса, который будет отвечать потребностям спортсменов с ограниченными возможностями и специализированного плавательного комплекса олимпийского класса на территории "Олимпийского учебно-спортивного центра".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский поставил Бубке задачу провести в Украине Олимпийские игры.