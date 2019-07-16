Президент Владимир Зеленский продолжает свое турне по областям Украины, где представляет новоназначенных губернаторов.

В среду, 17 июля он посетит Харьковскую область, где также представит нового главу обладминистрации. Кандидатуру, как ожидается, в среду утром на заседании одобрит Кабмин, тем самым подготовив законодательную почву для назначения.

По информации "Страны", губернатором Харьковской области может стать хорошо известный в регионе Вадим Слюсарев. Всю избирательную кампанию Владимира Зеленского на выборах президента Украины и теперь избирательную кампанию "Слуги народа" в Харьковской области на выборах в Раду он курировал в качестве теневого штабиста.

А сейчас готовится официально возглавить регион.

"У нас ходили слухи, что Светличную Богдан пригласил в Киев, лоббирует на главу Минобороны, а на ХОГА назначат Слюсарева, он по сути главное - лицо в команде Зе в Харькове", - говорит "Стране" один из харьковских депутатов-мажоритарщиков.

Вадим Слюсарев - кандидат юридических наук. В свободном доступе есть несколько его научных публикаций на темы, связанные с административно-правовыми основами работы с персоналом в органах Госпогранслужбы. Много лет он работал в погранведомстве.

Своей карьерой Слюсарев обязан другу детства Артему Пшонке, бывшему депутату от Партии регионов, и сыну экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

В 2003 году Слюсарев стал самым молодым руководителем Луганского погранотряда. Тогдашний губернатор Луганской области Александр Ефремов даже вручил молодому пограничнику квартиру в Луганске. Оттуда Слюсарев ушел руководить всем Восточным региональным отделением погранслужбы - Луганским, Донецким, Харьковским и Сумским погранотрядами.

А дальше, уже во времена Януковича, его ждала должность начальника управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы. И здесь всего за два месяца Слюсарев получил звание генерал-майора.

И до сих пор - это единственный прецедент в Госпогранслужбе такого скоростного повышения.

Вадим Слюсарев (слева) за два месяца получил повышение звание до генерал-майора. Фото: Госпогранслужба

Кроме того, у нардепа Артема Пшонки Вадим Слюсарев два созыва подряд числился помощником.

"Это человек, который сделал при регионалах карьеру в пограничной службе на контрабанде. Друг и подельник Пшонки младшего, под чьим патронатом получил генеральское звание и должность начальника внутренней безопасности ГПСУ", - писал о нем волонтер Роман Доник.

По слухам, именно Слюсарев, будучи начальником управления внутренней безопасности ГПСУ обеспечивал в феврале 2014 года эвакуацию из Киева имущества и ценностей бывшего президента Виктора Януковича.

О большом влиянии Слюсарева на контрабандные потоки и вообще на нелегальный бизнес на границе во времена Януковича по Харькову ходили слухи крайне упорные.

"Есть устоявшееся мнение, что Слюсарев в те времена был одним из главных крышевателей контрабанды на харьковском участке границе. За глаза его называли "король Гоптовки" (Гоптовка - погранпункт на границе с Россией - Прим. Ред.). Но никаких определений суда по поводу всех этих обвинений нет, а потому официально он не фигурант уголовных дел", - сказал "Стране" источник в харьковских бизнес-кругах.

После Майдана Слюсарев занялся бизнесом. Основная деятельность его предприятий - это предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Как он попал в Зе-команду - мнения наших источников расходятся. Часть полагают, что он лично знаком с Зеленским (так же как ещё один близкий к Зе человек, которого связывают с пригранично-контрабандными делами - Илья Павлюк из Черновцов). Другие говорят, что его свёл с Зеленским Коломойский, а тому его посоветовал нардеп Хомутынник - влиятельный в таможенной сфере человек.