Сегодня, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".

Президент вручил государственные награды членам юношеской сборной Украины (U-20) по футболу, которые победили на чемпионате мира в Польше, об этом передает пресс-служба Офиса президента.

После церемонии награждения футболисты и главный тренер Александр Петраков устроили самую настоящую фотосессию с Владимиром Зеленским. Фотки моментально разлетелись в Instagram.

Первая пара Украины приехала в гости к чемпионам мира, фото: president.gov.ua

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля с президентом, фото: instagram.com

Валерий Бондарь тоже защищает цвета Шахтера, фото: instagram.com

Также глава государства наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту ", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский попросил главу НОК Сергея Бубку добиться проведения в Украине Олимпийских игр.

Также мы рассказывали, что мэр Филатов из-за спора с Зеленским на два месяца полностью перекрывает Центральный мост в Днепре.