Как Зеленский с женой в Конча-Заспе чемпионов мира по футболу поздравляли. Фото
Сегодня, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".
Президент вручил государственные награды членам юношеской сборной Украины (U-20) по футболу, которые победили на чемпионате мира в Польше, об этом передает пресс-служба Офиса президента.
После церемонии награждения футболисты и главный тренер Александр Петраков устроили самую настоящую фотосессию с Владимиром Зеленским. Фотки моментально разлетелись в Instagram.
Первая пара Украины приехала в гости к чемпионам мира, фото: president.gov.ua
Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля с президентом, фото: instagram.com
Валерий Бондарь тоже защищает цвета Шахтера, фото: instagram.com
Также глава государства наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.
"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту ", - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский попросил главу НОК Сергея Бубку добиться проведения в Украине Олимпийских игр.
Также мы рассказывали, что мэр Филатов из-за спора с Зеленским на два месяца полностью перекрывает Центральный мост в Днепре.