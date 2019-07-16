В городе Ирпень (Киевская область) 19-летний пытался застрелить из травмата пару возлюбленных. Бывшая девушка нападающего и ее избранник получили травмы затылочной части головы. Он был задержан и доставлен в полицию.

Инцидент произошел 15 июля около 22:00. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Пострадавших оперативно госпитализировали, а с места происшествия изъяли гильзы. Сотрудники полиции установили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля. На его поиски направили наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля правоохранители задержали возможного нападающего. При проведении поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

Учитывая опасное поведение злоумышленника, стражи порядка применили наручники и доставили его в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по его задержанию.

Уже в помещении полиции преступник неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и стал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании статьи 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие.

В это время парень с оружием в руках внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь, он умер через несколько часов в больнице. События, которые происходили в отделе полиции, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяла на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по части 2 статьи 15 (покушение на преступление), пункту 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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