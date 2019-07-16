Министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США, но ее заблокировали иском в суд
Во вторник, 16 июля, вице-канцлер министр юстиции Австрии Клеменс Ябронер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом пишет Deutsche Welle.
Решение, по данным Министерства юстиции, принималось после консультаций с Министерством иностранных дел страны.
Вопрос экстрадиционного ареста и последующей передачи Фирташа в США в настоящее время решает Земельный суд Вены.
При этом, по данным СМИ, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, экстрадиция отложена.
Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.
В феврале 2017 года было принято решение о допустимости экстрадиции бизнесмана, но в декабре суд Австрии решил пересмотреть вердикт об экстрадициии Фирташа в США.
В июне 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Мы писали о том, почему австрийский суд принял такое решение и что теперь ждет Фирташа.