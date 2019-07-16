Во вторник, 16 июля, вице-канцлер министр юстиции Австрии Клеменс Ябронер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом пишет Deutsche Welle.

Решение, по данным Министерства юстиции, принималось после консультаций с Министерством иностранных дел страны.

Вопрос экстрадиционного ареста и последующей передачи Фирташа в США в настоящее время решает Земельный суд Вены.

При этом, по данным СМИ, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, экстрадиция отложена.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

В феврале 2017 года было принято решение о допустимости экстрадиции бизнесмана, но в декабре суд Австрии решил пересмотреть вердикт об экстрадициии Фирташа в США.

В июне 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США. Мы писали о том, почему австрийский суд принял такое решение и что теперь ждет Фирташа.