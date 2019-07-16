В Макаровском районном суде Киевской области назначили молекулярно-генетическую экспертизу по делу об умышленном убийстве гардеробщицы парламента Антонины Шпир, известную как тетя Тоня.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на постановление, опубликованное в реестре 15 июля.

Отмечается, что 3 июля 2019 года в 10:06 в отделение полиции по телефону поступило сообщение о том, что в поле между селами Вольное Юровка Макаровского района, Киевская области, среди посевов кукурузы, обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти, которая исчезла четыре дня назад. Жертва раздета, телефон и сумка отсутствуют. На шее трупа видны характерные признаки удушения.

На месте происшествия нашли полиэтиленовый пакет из-под вишен, кляп в виде платка белого цвета, бутылку емкостью 0,5 л. с жидкостью прозрачного цвета, веревку красного цвета длиной 100 см, бутылку черного цвета объемом 60 мл. освежитель воздуха, кошелек красного цвета, в котором была дисконтная карточка "Космо", карточка из магазина "Новус", карточка из магазина "Ватсонс" и бумажки, а именно: две бумажки с рецептами блюд, бумажку с названием лекарственного средства, бумажку с номером телефона, фиксальный чек, чехол красного цвета в котором находится мобильный телефон потерпевшей марки "NOKIA 206" с двумя сим картами.

Найденные вещи, а также образцы почвы, срезы стебля кукурузы и одежду потерпевшей изъяли как вещественные доказательства для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В тот же день 3 июля был проведен обыск в селе Деминиовка в деревянном помещении, в котором обнаружили мужскую обувь 41-го размера, мужское белье, майку, полотенце красно-зеленого цвета и полотенце серо-розового цвета, а также копию удостоверения на имя некого лица. Следователи проверяют, совпадают ли образцы буккального эпителия этого лица со следами на платочке, из которого был сделан кляп.

Напомним, в начале месяца под Киевом в поле между селами нашли мертвой парламентскую гардеробщицу. Ей было 66 лет. Пропавшую искали на протяжении нескольких дней: с тех пор, как она уехала на дачу и перестала отвечать на звонки. Нашли со следами насильственной смерти.

Как сообщалось, тело убитой гардеробщицы Рады тети Тони три для искали и нашли родственники, а не полиция.

Также мы публиковали фото с кукурузного поля, где нашли труп женщины.