В Италии задержали боевую группу неонацистов, которые воевали на Донбассе. По официальным данным - на стороне Украины. Хотя многие СМИ почему-то написали, что это были "друзья Путина".

Новость об этом сегодня облетела все мировые издания. Но для украинцев она стала особенно интересной. Как лишнее подтверждение слухам, что на Донбассе со стороны Киева воюет ультраправый "интернационал".

Слухи эти не комментирует или вовсе отрицает украинская власть. А информацию о неонацистах в рядах ВСУ и добробатов чаще публиковала западная пресса, чем отечественная.

Для самих же украинцев - а особенно жителей Донбасса - воззрения многих участников добробатов давно не являются секретом. И пока в Киеве закрывают на это глаза, в Европе с неонацистами особо не церемонятся.

"Страна" разбирала скандал с поимкой боевиков и как они на самом деле связаны с Донбассом.

Ракета и свастика. Кого схватила полиция

Расследование началось примерно год назад. Полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых. Они, кроме прочего, воевали на Донбассе.

В ходе расследования стало известно, что один из подозреваемых хранил арсенал оружия - в том числе ракету класса "воздух-воздух" MATRA французского производства, которая стоит на вооружении армии Катара.

Судя по фотографии, группа неонацистов могла вооружить как минимум взвод - 25-30 человек.

Фото: bbc.com

Арсенал был найден в провинции Павия, где на днях судили украинского добровольца Виталия Маркива.

Кроме ракеты, полицейские изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпасов различного калибра.

Правоохранители задержали трех человек. Это бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, который баллотировался в Сенат Италии в 2001 году, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти. Двое последних были привлечены к схеме продажи ракеты.

В доме Дель Берджоло были также найдены нацистские свастики и символика нацистского военного подразделения Waffen-SS.

Фото: bbc.com

Расследование опиралось на помощь эксперта по оружию, который связался с подозреваемыми по поводу покупки ракеты "Матра" от имени третьей стороны.

В ходе расследования правоохранители использовали перехват данных с телефона - для просмотра фотографий ракеты, которыми обменивались через WhatsApp.

Политическая партия Forza Nuova отрицает какую-либо текущую связь с Дель Берджоло.

"Один из арестованных был кандидатом Forza Nuova еще в 2001 году (18 лет назад!). Мы утверждаем, что никто из причастных людей не является членом Forza Nuova ", сказал пресс-секретарь партии.

Адвокат Дель Берджоло Фаусто Москателли заявил, что его клиент - "энтузиаст оружия" и просто его коллекционировал.

"Это оружие не было зарегистрировано, но оно не было связано с терроризмом", - сказал Москателли. "Было недоразумение с нацистской атрибутикой, у него были и фашистская, и советская атрибутика, но они (полиция) брали вещи только со свастикой", - добавил он.

Связь с Донбассом

Итальянские СМИ сразу сообщили, что задержанные воевали на Донбассе. Правда, тут же многие медиа - особенно американские - заявили о том, что неонацисты воевали против Украины и за сепаратистов.

Так, агентство CNN со ссылкой на итальянскую полицию заявило, что "итальянцы "с экстремистской идеологией" сражались бок о бок с поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами на Донбассе".

Но в реальности полиция заявляла обратное. На сайте итальянских правоохранителей сначала говорилось о том, что расследование велось против людей, которые участвовали в боях на Донбассе против сепаратистов.

Однако затем заметка была отредактирована, упоминание о сепаратистах убрали, появилась более нейтральная формулировка: "...принимавших участие в боевых действиях в донбасском регионе Украины".

То есть в полиции Италии сначала дали более точную информацию, затем поменяли ее на неконкретную формулировку. Однако все же никогда не заявляли, что итальянцы сражались за "ЛДНР".

Это отметили и украинские наблюдатели.

"Не зря их Трамп называл Fake news". Реакция соцсетей

Журналист Алексей Романов в своем Facebook обращает внимание на противоречивую подачу информации о связи операции с войной на Донбассе: "В своей новости о захваченном полицией Италии арсенале неонацистов CNN пишет, что

"The stockpile was discovered by police who were investigating Italians "with extremist ideology" who had fought alongside Russian-backed separatist forces in Donbass, eastern Ukraine, last July, according to the police statement".

Перевод: "Согласно сообщению полиции, этот запас был обнаружен полицией, расследовавшей итальянцев "с экстремистской идеологией", которые воевали _вместе с поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами_ в Донбассе".

То есть, CNN, ссылаясь на сообщение итальянской полиции, утверждает, что наци воевали ВМЕСТЕ (alongside) с сепаратистами. Понятно на какой стороне, да?

Хотя в первоисточнике (сообщении итальянской полиции) говорится совершенно иное: ультраправые воевали ПРОТИВ сепаратистов.

И это редакционная статья CNN! Не зря их Трамп называл "Fake news".

Блогер Александр Мединский обращает внимание на то, что и украинские СМИ начали распространять фейк о "сторонниках Путина":

"Смотрите реальную историю о складе с оружием в Италии и украинских националистах.

Вчера гремела история о обысках в ультраправых организациях Италии, были найдены: нацистская символика, стрелковое оружие, а в пригороде Павии (там где судили Виталия Маркова) была найдена ракета воздух-воздух.

Ресурс Znaj.ua дал такой заголовок - Приговорили Маркива, а оружие нашли у наемников Путина: в Италии изъяли арсенал у убийц украинцев

Если внимательно поискать, то мы увидем массу таких фейков. Украинские "патриотические СМИ" стараются извратить факты и приписать все самое грязное своим оппонентам из Луганска и Донецка (хотя они, тоже не святые). Делайте выводы сами и не читайте украинских газет до обеда. Кстати, BBC и EURONEWS тоже помойки".