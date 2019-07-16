Сегодня, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой. Встреча прошла на территории Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр" Конча-Заспа".

Как передает пресс-служба Офиса президента, глава государства заявил, что Украине необходимо разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Владимир Зеленский.

Со своей стороны Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

Вместе с тем президент НОК Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского анонсировали внеочередной созыв Рады за 3 дня до выборов "для принятия антикоррупционных инициатив".

Так же мы рассказывали, что у Зеленского не исключают досрочных выборов в местные советы.