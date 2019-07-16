Во вторник, 16 июля, продолжается влияние магнитной бури, которая началась вчера. Ее оценивают, как геомагнитное возмущение средней степени, сообщает "АиФ".

До конца месяца ожидается еще один всплеск, но менее выраженный.

Магнитные бури в июле и августе 2019

В этом месяце сообщалось о трех магнитных бурях слабой и средней степени возмущения. Первая прошла 7 июля, на день Ивана Купала. Вторая затянулась на два дня, 15 и 16 июля. Третья буря ожидается 29 июля. Ее будут характеризовать геомагнитные возмущения слабой степени.

Также магнитные аномалии ожидаются 2 и 3 августа (слабая буря). 16 и 17 августа прогнозируют мощные вспышки на Солнце. А 18-20 августа ожидается средняя буря.

Как защитить здоровье

Крупных исследований подтверждающих влияние магнитных бурь на здоровье человека - нет. Также нет четких критериев, позволяющих измерить влияние геомагнитных возмущений на человека и животных.

Но некоторые специалисты считают, что в магнитную бурю и накануне лучше ограничить физические нагрузки и эмоциональное напряжение. Они рекомендуют избегать переедания и шумных компаний, проводите больше времени на открытом воздухе, ввести в рацион свежие овощи, фрукты и витамины. Следует хорошо высыпаться и чаще проветривать помещение.

Также советуют поменьше находиться на солнце, пить больше воды, а лекарства лучше держать при себе.