С четверга, 18 июля, в Днепре почти на два месяца на ремонт полностью перекроют Новый (Центральный) мост, причиной такой меры стал спор мэра города Бориса Филатова с президентом Владимиром Зеленским. О длительном перекрытии на своей странице в Facebook написал Филатов.

По условиям пари, которое мэр Днепра заключил с президентом на прошлой неделе, если мост не успеют отремонтировать до 14 сентября, Филатов покинет свою должность. Теперь темы работ ускорятся, мост перекроют полностью, что спровоцирует большие пробки в центре города.

В своем посте Борис Филатов отметил, что мост по проекту надо было ремонтировать 24 месяца. Кроме того, это нужно было делать с полным перекрытием, но на 2 года закрыть основную магистраль города не представлялось возможным, поэтому ее ремонтировали частями.

"Да, Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00:00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придётся теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", - написал Борис Филатов.

Отметим, что Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяющий правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт начали в 2017 году.

Скриншот: Facebook/ Borys Filatov

Напомним, во время визита в Днепр 12 июля президент Владимир Зеленский потребовал от Филатова открыть мост 14 сентября. Также он заявил о договоренности, что в ином случае мэр подаст в отставку. Позже пари подтвердил сам Борис Филатов.

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