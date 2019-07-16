С 16 июля вступил в силу (за исключением отдельных положений о штрафах) закон о тотальной украинизации. Среди прочего, он определяет требования к материалам политической рекламы, распространяемой на телевидении, радио, в Интернете и печати в ходе избирательной компании. Об этом заявили в Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает Интерфакс-Украина.

Согласно положениям, теперь материалы предвыборной агитации, которые транслируются на телевидении, радио, размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в сети Интернет, обязаны выполнятся на государственном языке.

Материалы предвыборной агитации, в том числе видеоматериалы о выборах … народных депутатов Украины, а также политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия лицами, использующими язык жестов, путем перевода на украинский жестовый язык и/или субтитрование на украинском языке с учетом требований, установленных законом.

В то же время, в порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины.

"Национальный совет обращает внимание лицензиатов на эти нормы и напоминает телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины относительно языка предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля", - заявили в комиссии.

Как сообщала "Страна", в "Оппозиционной платформе - За жизнь" подготовили обращение в Конституционный Суд относительно закона о тотальной украинизации. В обращении указывается, что ряд статей закона не соответствуют Конституции Украины, которая выражает суверенную волю украинского народа – граждан Украины всех национальностей.

Отметим, что у Зеленского дали заднюю по русскому языку на Донбассе. Ранее Петр Порошенко подписал закон о тотальной украинизации уже после проигрыша на выборах. Пока у него еще теплилась надежда на победу или хотя бы достойное поражение, он окончательную украинизацию не вводил.

Ранее Олеся Медведева в Ясно.Понятно блоге провела подробный разбор этого закона:

Видео: youtube.com/Страна.ua

Напомним, что в Окружной суд Киева поступил иск против новой редакции правописания в украинском языке.