Во вторник, 16 июля, Апелляционный суд Амстердама попросил дополнительную информацию по спору между Украиной и музеями Крыма о "скифском золоте", а окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев, передает Интерфакс.

"Музей Алларда Пирсона может оставить сокровища Крыма в ожидании окончательного решения в ходе судебного разбирательства. Нидерландский закон о наследстве не применяется к делу. Апелляционному суду нужна дополнительная информация от сторон о возможном праве собственности", - говорится в сообщении

"Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - решил суд.

Как сообщалось, суд Амстердама 11 марта начал рассмотрение апелляции по делу о возвращении в Украину коллекции скифского золота, которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Нидерланды еще до оккупации полуострова Россией. В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама решил, что экспонаты крымских музеев должны вернуться в Украину.

Решение принималось на основе конвенции ЮНЕСКО, по которому художественные ценности должны вернуться суверенному государству, которое отсылало их для временной экспозиции. 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда. Пока длятся судебные тяжбы, Скифское золото хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Ранее мы писали, что была названа дата оглашения вердикта суда Амстердама по делу о "скифском золоте".

Также сообщалось, что Украина заплатит украинским и голландским юристам 12,5 миллионов за дело о "скифском золоте".