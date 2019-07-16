Во вторник, 16 июля, в Закарпатскую область с визитом должен прибыть министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. За несколько дней до парламентских выборов в Украине, он посетит Берегово, где встретится с лидерами венгерских организаций. Об этом пишут закарпатские СМИ.

Визит Сийярто

При этом накануне в МИД Украины предупредили, что Будапешт должен быть осторожным и придерживаться "красных линий" при взаимодействии с украинскими гражданами.

Накануне запланированного визита, 15 июля, замминистра иностранных дел Украины Егор Божок попросил посла Венгрии Иштвана Ийдярто "не переходить "красные линии" при взаимодействии с гражданами Украины венгерского происхождения на Закарпатье.

"Подчеркнул послу Венгрии, что Будапешт должен быть осторожным и придерживаться "красных линий" при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в регионе Закарпатья", - написал Божок в Twitter.

А 16 июля визит главы МИД Венгрии прокомментировал заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"К большому сожалению, наши партнеры не услышали нас и решили действовать волюнтаристски. Мы, как цивилизованное государство, стараемся не запрещать въезд, например министру Сийярто, который сегодня прибыл", - цитирует Пристайко "Европейская правда".

Представитель Офиса президента Украины добавил, что, например Словакия, гораздо жестче ведет себя по отношению к венгерским соседям.

Также Пристайко отметил, что Сийярто приглашали сначала приехать в Киев, а затем вместе с представителями МИД посетить Закарпатье, но венгерская сторона "нас не услышала".

Другие визиты представителей Венгрии

15 июля Закарпатье посетил еще один представитель венгерской власти - глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Визит носил неофициальный характер. Его целью было открытие реформатской церкви в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

В МИД Украины в связи с этим заявили, что "с удивлением узнали, что, вопреки рекомендации украинской стороны, в Закарпатскую область, пользуясь дипломатическим паспортом, с неофициальным визитом прибыл Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе".

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины. (…) венгерской власти настойчиво рекомендуется до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мероприятий, которые могут расцениваться как агитация", - заявили в МИД Украины.

На прошлой неделе, 11 июля, Берегово посетил замминистра МИД Венгрии Левенте Модьор. Он презентовал новый этап программы грантов на поддержку сфер туризма и сельского хозяйства Закарпатья - "план Эгана".

27 июня на Закарпатье с официальным визитом находился госсекретарь по вопросам нацполитики офиса премьер-министра Венгрии Арпад Янош Потап. В городе Чоп он открыл районную клиническую врачебную амбулаторию общей практики, реконструированную за счет правительства Венгрии. Также в деннь приезда госсекретаря на Закарпатье презентовали программу венгерского правительства по поддержке образовательных учреждений.

Как пишет "Европейская правда", последние несколько недель в Закарпатье наблюдается мобилизация венгерской общины при непосредственном участии официальных лиц венгерской власти, что может повлиять на результаты выборов в регионе (речь о трех мажоритарных округах) и обострить украинско-венгерские отношения.