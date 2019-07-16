В Индии в парке развлечений города Ахмедабада обрушился маятниковый аттракцион. В результате ЧП погибли два человека. Еще 29 - пострадали. Об этом сообщает Daily Mail Online.

Авария произошла 14 июля. Аттракцион сломался во время работы, когда в нем находились люди. Его часть с пассажирами рухнула на землю.

Отмечается, что двое человек в возрасте 22 и 24 лет погибли. Из 29 пострадавших трое - в критическом состоянии. Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия.

Видео: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", в Днепре у кабинки колеса обозрения провалилось днище, когда на аттракционе были люди. Кроме этого можно заметить, что в одной кабинке нет и нижней, и верхней части, еще одна рядом - также без верхней части. Несмотря на это, аттракцион работает, билеты на него продают. Но очевидцы отмечают, что в аварийные кабинки людей не пускают.

Отметим, что из-за поломки аттракциона в США отец с ребенком зависли над бассейном с аллигаторами.