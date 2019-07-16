В Казахстане один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции покончил с собой после просмотра нашумевшего сериала от НВО "Чернобыль". Об этом пишет MailOnline.

Нагашибай Жусупов, житель города Актобе, не смог получить положенную ему как ликвидатору квартиру, и жил в общежитии с женой и пятью детьми. Его дочь Гаухар рассказала журналистам, что просмотр сериала "Чернобыль" вызвали у отца воспоминания о днях катастрофы, а также напомнили, как власти пренебрегли им.

Нагашибай чувствовал себя преданным, так как после 10 лет ожидания квартиры его имя удалили из списка. Между тем, после службы на Чернобыле его здоровье резко ухудшилось и он страдал от головных болей, также в последние годы он все чаще оказывался в больнице. Дочь Жусупова рассказала, что после просмотра сериала отец не переставал плакать, а позже, в июне, покончил с собой. ⠀

Напомним, мы писали о том, что думают о сериале "Чернобыль" ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

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