В Шестом апелляционном суде отменили решение Окружного суда Киева по делу о вероятном вмешательстве народного депутата Сергея Лещенко и главы НАБУ Артема Сытника в американские выборы. Об этом Лещенко сообщил в Facebook после судебного заседания во вторник.

"Я больше не "враг Трампа". Только Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии регионов", - написал Лещенко.

"Жду, когда генпрокурор Юрий Луценко позвонит Руди Джулиани и сообщит новые обстоятельства по делу, которое он так старательно клепал для сохранения себя на должности", - подытожил нардеп.

Кроме того, Лещенко отметил, что своим иском нардеп Борислав Розенблат и Луценко пытались установить решением суда факт вмешательства Лещенко в выборы США.

Скриншот: Facebook/Сергей Лещенко

Видео: Facebook/Сергей Лещенко

Напомним, в конце 2018 года Окружной админсуд Киева по иску Розенблата признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте. Розенблат также обнародовал запись, на которой человек с голосом Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.

Кроме того, НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат. 8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добыча янтаря в Украине. В частности Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.