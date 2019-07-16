Военнослужащие ВСУ, которые в день выборов в Раду, 21 июля, будут находиться на Донбассе, проголосуют на обычных избирательных участках. Специальные избирательные участки для военнослужащих на парламентских выборах не предусмотрены. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС на странице в Facebook.

Процесс голосования будет организован поочередно - чтобы не ослабить контроль на позициях в зоне ООС.

Кроме того, сообщается, что некоторые военные поменяли место голосования для того, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Видео: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в Украине место голосования на выборах в Раду изменили почти 200 000 избирателей.

Также мы писали, что на границах Украины усилили контроль накануне выборов.