На этой неделе игроки Шахтера, вернувшиеся в Украину со сборов в Австрии, проведут в Святошино еще две контрольные игры перед Суперкубком против киевского Динамо.

"Горняки" сыграют с Колосом, дебютирующем в Премьер-лиге, и донецким Олимпиком.

Пятница, 19 июля

18:00 Шахтер - Колос (Ковалевка)

Суббота, 20 июля

18:00 Шахтер - Олимпик (Донецк).

Трансляцию обеих игр организует в прямом эфире пресс-служба "горняков" только на shakhtar.com. Эксклюзивные трансляции доступны зарегистрированным пользователям в разделе Live.

Игра за Суперкубок Украины, которая открывает новый футбольный сезон в стране, состоится 28 июля в Одессе. Ее назначили на этот день из-за выборов состава парламента Украины.

Как сообщала "Страна", игроки Шахтера на сборах сыграли в настольный теннис на отжимания. В частности, такой вид отдыха предпочли Виктор Коваленко, Никита Шевченко, Андрей Пятов и Николай Матвиенко.

Напомним, как игроки Динамо готовились к матчу за Суперкубок Украины против Шахтера.