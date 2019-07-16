Археологам в Иерусалиме удалось обнаружить первое реальное свидетельство осады города крестоносцами под предводительством графа Раймунда Тулузского в XI веке. Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время раскопок Старого города Иерусалима, которые начались еще в 2008 году в рамках проекта Mount Zion, был обнаружен древний ров, как раз и датированный XI веком. При этом, хотя в исторических документах существуют упоминания о рве, однако специалисты сомневались в его существовании. В глубину ров достигал четыре метра, что затруднило размещение крестоносцами осадной башни у стен крепости. Кроме защитных укреплений археологи нашли рогатки, наконечники стрел и крестики.

Фото: timesofisrael.com

Согласно историческим записям, крестоносцам удалось засыпать ров, однако осадная башня была сожжена защитниками города. Тем не менее днем позже атакующие прорвали стены, а после победы разграбили город и устроили бойню среди мирных жителей.

Фото: timesofisrael.com

Еще одним открытием стала часть украшения, принадлежавшего фатимидам - мусульманским халифам, правившим с 909 по 1171 год нашей эры. Артефакт был найден в руинах здания, расположенного за южной стены Старого города.

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