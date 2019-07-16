Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания Рады. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, 18 июля, за 3 дня до выборов, необходим созыв парламента "для принятия антикоррупционных инициатив".

"Мы уже на четверг (18 июля - Прим.Ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", - сказал он, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента" во вторник, 16 июля в Киеве.

Как сообщала "Страна", рейтинг "Слуги народа" вновь упал, у "Оппозиционной платформы" продолжает расти.

Отметим, что на выборы в Раду со всего мира прибыли уже более 200 наблюдателей.