В Киеве в ночь с 16 на 17 июля можно наблюдать за затмением Луны. Тень Земли закроет лунный диск на 65%. Начнется явление в 21:43 и продлится почти два часа. Максимальный его пик придется на 00:31. Прямая трансляция лунного затмения начнется в 21:30 (видео в материале).

Во сколько затмение в Киеве

Полутеневое затмение в столице начнется в 21:43. Невооруженным глазом его не рассмотреть, но постепенно потемнение станет более заметным.

В 23:01 начнется фаза частичного затмения. Потемнение лунного лимба станет заметным.

К 00:31 событие достигнет пика. Потемнение (покраснение) северной части нашей спутницы станет максимальным. Тень скроет большую ее часть.

В 02:00 Луна полностью выйдет из земной тени.

Прямая трансляция начнется в 21:30

Советы астрологов

Астрологи предупреждают о возможном всплеске негативных эмоций и советуют во время затмения быть снисходительными к окружающим, не вступать даже в мелкие конфликты, быть гибкими и дружелюбными. А также проявлять бережливость, спокойствие и размеренность в делах. Быть внимательным на дорогах, в обращении с техникой и поездками, и вообще хорошенько выспаться, расслабиться и думать о хорошем.

17 июля заканчивается "коридор затмений". Астрологи в это время рекомендовали сконцентрироваться на ощущениях и прислушиваться к внутренним сигналам в виде жизненных устремлений, особенно, если на интуитивном уровне удалось почувствовать изменения. Хорошо, если получилось избавиться от стереотипного восприятия самого себя, отказаться от некоторых качеств своей личности, которые негативно влияют на судьбу.