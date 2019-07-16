В "Оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" (принадлежит молдавскому университету - Прим.Ред.), который находится в пгт Сергеевка Одесской области, после массового отравления отменили следующие заезды. Об этом в Facebook сообщила заместитель губернатора Одесской области Светлана Шаталова.

Кроме того, после массового отравления детей в пищеблоке лагеря прошла проверка, в результате которой специалисты выявили патогенную микрофлору и дизентерию. Также отмечается, что люди, которые работали на пищеблоке, не имели санитарных книжек. Теперь пищеблок опечатали.

Тех детей, которые остались в лагере на карантине, будут кормить едой из других лагерей. Кроме того, будет проведена тщательная проверка других молдавских оздоровительных учреждений на территории Одесской области.

Скриншот: Facebook/ Светлана Шаталова

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля в оздоровительно-спортивном лагере при молдавском университете, который находится в пгт Сергеевка Одесской области, отравились 46 детей. В это время в лагере находилось 226 детей от 7 до 14 лет. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

Также мы писали, что медики установили, какие палочки и бактерии стали причиной массового отравления детей под Одессой.