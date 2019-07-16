Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели очень масштабную операцию среди хакеров, "подобных которой по масштабам за минувшее десятилетие были единицы". Об этом говорится на Facebook-странице пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской.

Подробностей операции она не сообщила, добавив лишь, что их раскроют на брифинге, запланированном на 16.00 16 июля.

По словам пресс-секретаря, на конференции будут присутствовать представители ФБР и Секретной Службы США.

Фото: facebook.com/giolena11

Как сообщала "Страна", хакеры ограбили японскую биржу на $32 миллиона в криптовалюте. После ограбления работа биржи была приостановлена. Пока что не известно, на какой именно стадии операций произошло ограбление.

Напомним, что с пятницы сайт 112.ua пытаются атаковать хакеры.