Парня, который пропал на Atlas Weekend, нашли повешенным в элитной столичной высотке
Вадима Онищенко, который пропал после фестиваля Atlas Weekend, нашли повешенным в одной из многоэтажек Киева. Об этом пишет "Информатор".
Тело пропавшего парня обнаружили в понедельник, 15 июля, в Печерском районе столице. Оно висело на одной из лестниц между 24 и 25 этажами дома на улице Институтской, 18-а.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:40. На место выехала "скорая" и правоохранители. По предварительным данным, парень покончил с собой. Подробности инцидента устанавливаются.
Отметим, что 20-летний Вадим Онищенко пропал в Киеве несколько дней назад. Последний раз он выходил на связь на фестивале Atlas Weekend 11 июля около 20:00.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, в мае в одном из парков Киева нашли повешенным 25-летнего парня.
Также мы писали, что в Тернополе мужчина нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.