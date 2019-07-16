Вадима Онищенко, который пропал после фестиваля Atlas Weekend, нашли повешенным в одной из многоэтажек Киева. Об этом пишет "Информатор".

Тело пропавшего парня обнаружили в понедельник, 15 июля, в Печерском районе столице. Оно висело на одной из лестниц между 24 и 25 этажами дома на улице Институтской, 18-а.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:40. На место выехала "скорая" и правоохранители. По предварительным данным, парень покончил с собой. Подробности инцидента устанавливаются.

Отметим, что 20-летний Вадим Онищенко пропал в Киеве несколько дней назад. Последний раз он выходил на связь на фестивале Atlas Weekend 11 июля около 20:00.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в мае в одном из парков Киева нашли повешенным 25-летнего парня.

Также мы писали, что в Тернополе мужчина нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.