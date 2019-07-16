Расул Мислаев, причастный к деятельности террористов ИГИЛ, представился в Албании аргентинским футболистом Диего Марадоной. Об этом передает Lenta со ссылкой на местное издание Panorama.

Сотрудникам центра временного содержания в Каречe он представился как Диего Марадона. Отмечается, что в данный момент 34-летний террорист ожидает экстрадиции в Россию по статье "Участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом". Расул Мислаев был задержан 12 июля по ордеру Интерпола.

Он попал в Албанию нелегально после того, как в 2015 году суд в Чечне признал его участником террористической группировки.

"В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГИЛ и активно участвовал в боях на его стороне", - заявили албанские полицейские.

Как сообщала "Страна", террорист ИГИЛ заявил, что убийство Киркорова ему заказал Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой.

Отметим, что в Запорожье пограничники задержали террориста-исламиста в аэропорту.