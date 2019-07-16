Жена принца Гарри Меган Маркл после рождения первенца сменила прическу, чтобы поберечь волосы от послеродовых повреждений. Об этом пишет Daily Mail.

Звездный стилист Джеймс Джонсон отметил, что со дня появления на свет сына Арчи в мае герцогиня присутствует на официальных мероприятиях с собранными в тугой пучок волосами. Это изменение имиджа неслучайно. Такая прическа идеально подходит для новоиспеченных матерей, поскольку она защищает волосы от послеродовых повреждений.

"Во время беременности цикл выпадения волос останавливается и вы перестаете терять волосы. После родов все волосы, которые должны были выпасть за девять месяцев, выпадают за короткий срок", - сказал Джеймс Джонсон.

А после критики за небрежный пучок Меган Маркл предпочтение более строгому образу и более собранной прическе.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, мы публиковали официальные фото с крестин первенца принца Гарри и Меган Маркл.

Также "Страна" писала о том, что в начале июня Меган Маркл впервые после рождения сына вышла в свет.