В ночь с 16 на 17 июля состоится частичное лунное затмение, когда Луну на 65% закроет тень Земли. Астрономическое явление можно будет увидеть в Украине. Существует поверье, что сегодня окончится так называемый "коридор затмений", который, по мнению астрологов, начался в день солнечного затмения 2 июля и мог оказать влияние на судьбу.

Мы собрали полезную информацию о сегодняшнем явлении.

Что такое лунное затмение

Оно происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, чтобы наша планета оказалась посередине. Когда Солнце освещает Землю, она отбрасывает тень на свой единственный естественный спутник - Луну. С поверхности Земли это выглядит, как лунное затмение. Оно бывает полным или частичным. Сегодня пройдет частичное.

При таком типе затмения, часть Луны остается в полутени и освещается солнечными лучами. Визуально она может приобретать коричнево-красный оттенок.

Будет ли видно затмение в Киеве

Затмение в Киеве произойдет в ночь на 17 июля. Оно начнется примерно в 23:00 и продлится почти два часа. Максимальная фаза ожидается в 00:30-00:40. После этого спутник Земли перейдет в стадию полной Луны.

В Киеве 16 июля вечером ожидается дождь. Но ближе к ночи 17 июля небо может проясниться, а утром вновь обещают осадки. По данным Gismeteo, у жителей столицы есть шанс увидеть астрономическое явление сегодня ночью.



Прогноз астрологов

Астрологи верят, что лунное затмение может влиять на судьбы людей. Они приписывают этому периоду рост количества разводов, ссор, чему способствуют вспышки агрессии у некоторых знаков зодиака.

Чтобы избежать опрометчивых поступков астрологи советуют тщательно взвешивать свои решения. Лучше отложить решительные действия и крупные траты на период после лунного затмения - а до 17-18 июля лучше потратить время на отдых и мысли о собственной жизни.

В любом случае, для людей восприимчивых лучше посвятить время медитации и расслаблению. Лунное затмение - подходящий период для того, чтобы завязать с вредными привычками, избавиться от лишних вещей, оставить нереализованные платы, прекратить отношения с людьми, которые не подходят. Считается, что действия по "расчистке" пространства вокруг себя помогут проникнуть в жизнь чему-то новому и созидательному.