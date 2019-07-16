Во вторник, 16 июля, объявят решение Апелляционного суда Амстердама (Нидерланды) относительно возврата "скифского золота" в Украину. Об этом сообщает УНН.

В случае положительного для Украины решения, коллекция будет возвращена представителям украинского государства и размещена для последующего хранения в Национальном историческом музее Украины.

Рассмотрение апелляционной жалобы музеев Крыма относительно предыдущего решения голландского суда о возвращении "скифского золота" в Украину в апелляционном суде Амстердама начали 11 марта.

Как сообщала "Страна", в Украине попытались вскрыть последний не исследованный скифский курган Нечаева могила. В нём обнаружили дыру. Начато расследование обстоятельств повреждения памятника, устанавливаются личности причастных к этому инциденту.

Напомним, что Украина заплатит украинским и голландским юристам 12,5 миллионов.