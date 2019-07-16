В понедельник, 15 июля, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыски в здании ГУ ГФС в Днепре. Об этом пишет Аpostrophe.

Следственные действия прошли в рамках расследования обстоятельств вероятного похищения директора ООО "Софт Ойл" Кирилла Суворова в конце мая 2019 года. В преступлении подозревают фискалов Днепропетровской области.

По предварительным данным, фискалы под руководством первого заместителя и.о. главы ГФС в Днепропетровской области Сергея Пенькова похитили в конце мая 2019 года директора ООО "Софт Ойл" Кирилла Суворова и три недели его незаконно удерживали, пока бизнесмен не сбежал. Предположительно, налоговиков интересовала компания и принадлежащий ей товар стоимостью 7 млн долларов США, который хранится в Николаеве.

В интервью центральным телеканалам Сергей Пеньков, подтвердил, что налоговики удерживали бизнесмена. Он отметил, что держали Кирилла Суворова не в подвале, а на загородной турбазе, при этом лишение директора компании свободы, паспорта, средств связи он не прокомментировал.

Видео: Facebook/ Стоп корупції

Напомним, в ГФС прошли обыски из-за договора Украины и сигаретного гиганта.

Также мы писали, что в НАБУ подтвердили обыски в Фонде госимущества Украины.