Во вторник, 16 июля, в Совете безопасности ООН состоится заседание по поводу закона о тотальной украинизации. Об этом сообщает УНН.

Заседание Совбеза запланировано на 17.00 по киевскому времени. Оно созвано по инициативе делегации России, повторно обратившейся для обсуждения этого закона.

20 мая российская сторона пыталась созвать заседание в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Но на этот раз формальным поводом стало вступления закона в силу.

"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - отмечал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Также, украинская сторона заявляла, что Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождения украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность за катастрофу рейса МН17.

Как сообщала "Страна", у Зеленского дали заднюю по русскому языку на Донбассе.