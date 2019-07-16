В день парламентских выборов, 21 июля, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) откроет горячую линию и будет предоставлять юридические консультации для работников медиа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В НСЖУ может обратиться любой журналист или СМИ, которые столкнулись с препятствованием профессиональной деятельности, а также те, у кого возникают вопросы об особенностях работы в день выборов.

"В день голосования тысячи журналистов будут работать на информационной передовой - освещать ход выборов и подсчет голосов на участках. Но поскольку не все политические штабы кандидатов-мажоритарщиков настроены на честную борьбу, что подтверждается случаями распространения "чернухи" или нападениями на активистов в регионах, то в первую очередь работникам СМИ следует позаботиться о собственной безопасности и об осознанной защите своих прав", - отмечает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ обращают внимание на то, что работа журналистов на избирательных участках во время голосования и подсчета голосов регламентируется Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" (статья 34). Чтобы воспользоваться этим правом, журналисту необходимо предъявить удостоверение. Единственное ограничение: на участке могут одновременно находиться не более двух работников одного СМИ.

Телефон горячей линии НСЖУ: (044) 234-49-60 или 050-493-68-88. Кроме того, можно написать оперативное сообщение через Facebook: главе НСЖУ Сергею Томиленко, первому секретарю НСЖУ Лине Кущ. Телефон пресс-секретаря НСЖУ Светланы Лазоренко: (096) 281 35 73.

Журналисты также могут получить консультацию и помощь у партнеров НСЖУ - медиаюристов Платформы прав человека, Института развития региональной прессы.

Также НСЖУ осуждает предоставление сторонним лицам удостоверений журналистов и призывает политические штабы и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках.

Напомним, на выборах в Раду ЦИК зарегистрировала 1 719 международных наблюдателей.

Также мы писали, что ЦИК не зарегистрировала наблюдателями на выборах 17 сотрудников ОБСЕ из России.