Во вторник, 16 июля, в Чечне произошел летный инцидент. Здесь легкомоторный самолет упал на жилой дом. Об этом пишет ТАСС.

ЧП произошло в станице Новощедринская Шелковского района. Легкомоторный самолет, принадлежащий местному жителю, врезался в частный дом правой плоскостью крыла и носом. Он разрушил половину здания. Само воздушное судно пострадало незначительно. По данным МЧС, пилот сломал ключицу, а трое жильцов дома получили сильный шок. Все они доставлены в больницу.

По предварительным данным, причиной столкновения может быть ошибка пилотирования при взлете. Местный житель, которому принадлежит самолет, занимается выращиванием риса.

Напомним, в Швеции при крушении спортивного самолета погибли пилот и восемь парашютистов.

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