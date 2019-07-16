16 июля в Украине вступил в силу скандальный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который называют законом о тотальной украинизации.

Самые резонансные его статьи начнут действовать позже, однако некоторые нормы вступают в силу с сегодняшнего дня.

Интересно, что именно сегодня Россия созвала по этому поводу Совет безопасности ООН - Москва считает, что украинский закон массово нарушает права русскоязычных и создает предпосылки для гражданского конфликта в Украине.

Тем более, что одной из причин протестов на юго-востоке Украины после Майдана стала именно отмена закона о языках в феврале 2014 года - когда Рада перешла под контроль Евромайдана.

Этот закон давал право регионам наряду с украинским использовать и местные языки - для делопроизводства, в судах и так далее.

А сегодня настал новый акт этой пьесы - языковые права нацменьшинств начинают обрезать до минимума

"Страна" рассказывает, какие сферы жизни будут украинизированы, начиная с 16 июля, и что изменится со временем.

Зачем приняли этот закон

Этот документ вводит настоящую монополию украинского во всех сферах общественной жизни. Цель - вытеснить русский язык оттуда, куда раньше еще не ступала нога государства: из ресторанов и магазинов, прессы, интернета, школ и вузов и так далее.

Параллельно вводится "мовная полиция" и языковой ценз на работу по линии госслужбы. Исключение сделали только для народных депутатов.

Закон был принят накануне второго тура президентских выборов. А подписан - уже после разгрома Порошенко, который до 20 мая еще сохранял свои полномочия и завизировал законопроект.

То есть предыдущая власть решилась принять этот закон, когда уже точно поняла, что проиграла выборы. И на голоса русскоязычного электората она может не рассчитывать.

Уже это говорит, что закон в обществе мягко говоря непопулярен. А в среде бизнеса, который затронет украинизация, и вовсе заговорили о коллапсе отрасли - в частности, речь о печатной прессе, которую обязали печатать часть тиража на украинском языке.

На международной арене закон вызвал раздражение Венгрии, которая требует защиты прав своих меньшинств. А в Евросоюзе украинизацию еще на стадии принятия называли дискриминационной.

Впрочем, это не остановило Порошенко - уже тогда он решил перейти в избирательную нишу Львовской области.

И сегодня сторонники экс-президента в соцсетях делятся радостными картинками, а нардепы-авторы документа - воспоминаниями, как они проводили в жизнь столь судьбоносное решение.

Владимир Зеленский сразу после принятия закона (тогда Зе уже победил на выборах, но президентом еще не стал) прокомментировал его довольно обтекаемо, но определенное беспокойство выразил и пообещал его "проанализировать" как только станет президентом.

Однако уже скоро месяц как Зе стал главой государство, но никаких намеков на то, что проведен хотя бы некий "анализ" от его команды нет. Хотя, многие избиратели голосовали за Зеленского как раз с надеждой, что тот остановит тотальную украинизацию времен Порошенко.

"Зе не хватило 58 дней на посту президента и квартала от даты обещания, чтобы хотя б начать анализировать драконовский закон о языке. Почтим память обещаний Зеленского. Убив дракона, Зеленский сам стал Порошенко", - пишет по этому поводу журналист Денис Иванеско.

На данный момент пока лишь есть одна попытка остановить тотальную украинизацию - обращение в Конституционный суд депутатов от Оппозиционной платформы За жизнь и Оппозиционного блока с требованием признать закон неконституционным.

Но когда это обращение будет рассмотрено - непонятно.

Пока лишь можно констатировать, что закон вступил в силу. Хотя сразу начнут действовать не все его нормы.

"Страна" напоминает как он будет вводиться в действие.

Что изменится с 16 июля

Итак, с сегодняшнего украинский язык окончательно перейдут в органах госвласти и местного управления вне зависимости от региона. То есть заседания, совещания и встречи - только на государственном языке. Документы и делопроизводство - тоже.

В судах с 16 июля обязаны принимать решения и выдавать их только на украинском языке.

В ВСУ - уставное общение, служба, документооборот - на государственном языке.

Правоохранительные органы и пограничники должны общаться с гражданами на украинском языке, это же касается службы, документооборота. При общении с иностранцами пограничники могут переходить на другой язык, понятный пересекающим границу.

Украинский язык становится обязательным в сфере образования, начиная от детсадов, заканчивая вузами. При этом в младшей школе и садиках допускается параллельное обучение на языках нацменьшинств, если будут созданы отдельные классы или группы. В вузах такая возможность не предусмотрена, но "на одном из официальных языков ЕС", в который не входит русский, могут читать отдельные дисциплины.

Также в законе говорится, что лицам, принадлежащим к коренным народам, которые начали обучение до 1 сентября 2018 года, гарантируется обучение на родном языке до 1 сентября 2020 года с постепенным увеличением предметов на украинском. Перечень коренных народов при этом в законе не указан, там упоминаются только крымские татары. Русские к ним не относятся.

До 2023 года на родном языке разрешено обучаться и представителям нацменьшинств, "языки которых являются официальными языками ЕС". Это касается венгров и румын на территории Украины.

То есть интересы русскоязычных граждан закон вообще никак не учитывает.

Во время выборов бюллетени и агитация должны быть на государственном языке.

Обслуживание в сфере медицины также должно вестись на украинском языке по умолчанию. По просьбе того, кто обращается за помощью, медперсонал может переходить на другой язык.

Такие же требования вступают в силу и при работе транспорта. Объявления и сообщения должны выполняться на украинском, а в случае необходимости - на английском языке. На других языках информация может подаваться на международных рейсах.

Изменения затронут сферу употребления географических названий. Они не переводятся с украинского, их нужно передавать при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на украинском языке.

Например, зарубежные аэропорты больше не могут использовать название Kiev - только Kyiv. При этом не совсем понятно, как же теперь передавать украинскую топонимику на русском языке. По логике закона, по-русски нужно будет писать "Кыйив" вместо "Киева" и "Днипро" вместо "Днепр", если речь о реке.

Что изменится потом

Через 4 месяца, с 16 ноября 2019 года, должна полностью украинизироваться реклама. Исключение допускается, если площадка для рекламы - СМИ, которое выходит на одном из языков ЕС.

Почти через год, к 16 мая 2020 года, на украинский язык полностью перейдет наука. Публикации в научных изданиях допускаются только на украинском, английском языке и официальных языках Евросоюза. Публичная защита диссертаций - на украинском и английском языках. Сами диссертации, монографии, авторефераты также должны быть написаны на украинском или английском.

В медицине диагнозы, рецепты, справки, назначения, медкарты пациентов будут на украинском языке.

Через полтора года, с 16 ноября 2020 года, вся сфера обслуживания должна перейти на государственный язык - это касается магазинов, супермаркетов, заведений общественного питания, салонов красоты, спортзалов и т.д.

То есть с этого дня, на кассе больше не должны кричать "охрана, отмена". А только лишь "охорона - скасування".

На украинский язык должны будут перевести страницы интернет-магазинов. Информация (при желании собственников этих ресурсов) сможет дублироваться другими языками. Этикетки всех товаров к этому времени также украинизируют.

Через два года, с 16 мая 2021 года, гражданство смогут получить только после сдачи экзамена на знание украинского языка. Исключение составят иностранцы, служившие в ВСУ, люди, награжденные государственными наградами или те, в ком будет заинтересована Украина. К этим лицам будет действовать требование выучить государственный язык за год с момента получения гражданства.

Театральные постановки должны будут ставить на украинском языке. Это же касается и съемки фильмов. Тиражи книг на других языках не смогут превышать тираж на украинском.

Чиновников обяжут сдавать экзамен на знание языка.

Через два с половиной года, с 16 ноября 2021 года, печатные газеты и журналы должны перейти на украинский язык. Это не касается изданий на крымско-татарском языке, англоязычных и изданий на других языках ЕС.

Через три года, с 16 мая 2022 года, должны будут полностью украинизироваться интернет-СМИ, зарегистрированные в Украине. Страничка с украинским вариантом теста должна будет загружаться автоматически, при желании может быть опция чтения материалов на другом языке, например, русском.

С этого же дня за нарушение языкового закона начнут штрафовать.

Чиновникам грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 грн). В сфере образования, науки, культуры, спорта - нарушение языковой политики будет чревато штрафом от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (3400-5100 грн). За тираж газеты не на государственном языке - штраф 6800-8500 грн.

В сфере обслуживания сначала будут объявлять предупреждение, если же нарушение не будет устранено или повторится - штраф 5100-6800 грн. Повторное админнарушение в течение года - обойдется в 8500-11 900 грн.

Через пять лет, с 16 мая 2024 года, на украинский язык перейдут все СМИ, кроме крымско-татарских и англоязычных. Ужесточатся языковые квоты на телевидении, процент обязательного украиноязычного продукта вырастет с 75 до 90% эфира.

За пренебрежение к украинскому языку начнут наказывать.

С 1 января 2030 года на государственный язык полностью переведут ВНО (внешнее независимое оценивание).