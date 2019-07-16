В Италии правоохранители задержали неонацистов, которые воевали на Донбассе. Несмотря на то, что они, по данным местных СМИ, "сражались против сепаратистов", в украинских медиа их окрестили "наемниками, которые воевали на стороне пророссийских боевиков".

На это обратил внимание журналист Алексей Романов в Facebook.

Так, полицейский штаб в Турине сообщил, что "наблюдение велось за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались в украинском регионе Донбасс против сепаратистов"

Между тем, "Гордон" со ссылкой на это же сообщение полиции написал, что расследование касалось дела "наемников, воевавших на стороне пророссийских боевиков на украинском Донбассе".

Скриншоты: Facebook/ Олексій Романов

Напомним, у Зеленского заявили, что войну на Донбассе можно завершить прямыми переговорами с Москвой.

Также мы писали, что Надежде Савченко не выдали пропуск от СБУ для пересечения линии разграничения на Донбассе.