Нацисты, "воевавшие на Донбассе за Россию", как оказалось сражались против сепаратистов - СМИ Италии
В Италии правоохранители задержали неонацистов, которые воевали на Донбассе. Несмотря на то, что они, по данным местных СМИ, "сражались против сепаратистов", в украинских медиа их окрестили "наемниками, которые воевали на стороне пророссийских боевиков".
На это обратил внимание журналист Алексей Романов в Facebook.
Так, полицейский штаб в Турине сообщил, что "наблюдение велось за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались в украинском регионе Донбасс против сепаратистов"
Между тем, "Гордон" со ссылкой на это же сообщение полиции написал, что расследование касалось дела "наемников, воевавших на стороне пророссийских боевиков на украинском Донбассе".
Скриншоты: Facebook/ Олексій Романов
Напомним, у Зеленского заявили, что войну на Донбассе можно завершить прямыми переговорами с Москвой.
Также мы писали, что Надежде Савченко не выдали пропуск от СБУ для пересечения линии разграничения на Донбассе.