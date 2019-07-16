Во вторник, 16 июля, Национальный банк Украины установил новый курс для основных валют по отношению к гривне. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, 1 доллар стоит сегодня 25 гривен 74 копейки. Что касается евро, то эта валюта подорожала относительно предыдущего дня. Теперь 1 евро стоит 29 гривен, то есть на 2 копейки дороже, чем в понедельник.

Курс основных валют на 16 июля:

1 доллар США 25,74092000 (-0,01966400);

1 евро 29,00744300 (+0,01905800);

1 рубль 0,40970000 (+0,00093000).

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит с долларом на этой неделе.

Также мы публиковали новый индекс Биг Мака, согласно которому курс гривни к доллару должен составлять 9,93 грн/$.