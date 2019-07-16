Вчера сторонники Петра Порошенко открыто атаковали Госбюро расследований, которое ведет уголовные дела по экс-президенту.

Причем сделали они это от лица "Европейской солидарности" - партии, которую Порошенко и возглавляет.

Но тем более удивил формат митинга. Под офис "украинского ФБР" пришел не традиционные партийные активисты, а явно собранные по спортзалам "титушки" (или как их стали называть "петушки"). Они ворвались в здание ГБР и заблокировали его работу.

Событие показало, что история с уголовными делами серьезно беспокоит бывшего президента. Иначе бы вряд ли он решился на столь прямолинейный ход - кошмарить следователей, ведущих его дела, руками своей же партии.

Тем более, что это именно так и расценили в ведомстве - заявив, что теперь уж точно не прекратят следствие.

"Страна" разбиралась, что вчера произошло в Госбюро расследований.

Кто организовал акцию

Митинг под названием "Гасимо непотріб, гасимо реванш!" прошел вчера днем. На странице мероприятия в Facebook практически прямым текстом заявили, что требуют закрытия дел против Порошенко.

"Мы - военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты Украины требуем немедленного отстранения Романа трубы от должности директора ГБР, а также прекращение расследования и закрытия предательских уголовных дел.

Государственное Бюро расследований должен работать не на Портнова и ФСБ, а на Украине!", - пишут организаторы акции.

"Предательские" уголовные дела перечислены эзоповым языком.

"Расследование контрнаступления ВСУ в 2014 году, открытии дела по факту передислокации трех кораблей ВМС Украины в Азовское моря - это реванш на марше руками украинских правоохранительных органов - по требованию одного из главных реваншистов - Андрея Портнова", - говорится на страничке движения.

Судя по цитате, речь о двух уголовных производствах.

Первое - по решению Порошенко отменить перемирие и пойти в наступление на Донбассе. Это было 1 июля 2014 года. После этого война разгорелась с новой силой.

Что характерно, заявление об этом подал не юрист Андрей Портнов, как утверждают активисты, а нардеп от "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич еще 22 мая.

Второе же производство как раз готовил Портнов. Он обвинил экс-президента в госизмене и попытке узурпации власти - за провокацию Керченского инцидента в ноябре 2018 года. Порошенко намеренно послал моряков на смерть или пленение ради того, чтобы объявить военное положение и сорвать выбора президента, считает адвокат.

Что интересно, остальные уголовные дела, открытые на экс-президента, активистов не интересовали. Это, напомним, отмывание денег при продаже завода "Кузня на Рыбальском", непрозрачное финансирование телеканала "Прямой" и ряд других производств.

Организатором митинга стало гражданское объединение "Справа громад". Это официальный союзник партии Порошенко на выборах.

"Справа громад" заключила меморандум о взаимодействии с партией "Европейская Солидарность". Общественная организация и партия имеют общую идеологическую платформу. При этом "Справа громад" имеет полномочия отслеживать соблюдение представителями "ЕС" принципов и ценностей", - говорится на Facebook-страничке движения.

На сайте организации более прямолинейно говорится, что "Справа громад" - это "гражданская инициатива, за которой стоит парламентская фракция и Петр Порошенко".

Среди активистов, которые комментировали акцию в Facebook, было много членов еще одной карманной организации экс-президента - "Демократичной сокиры". Это ее активисты троллили ветеранов на праздновании 9 мая.

Из более-менее статусных товарищей на акцию пришла нардеп от "Народного фронта" Татьяна Черновол. Она была единственной, кого в итоге пустили к главе ГБР Роману Трубе.

Она также, как и "Справа громад", заявляла, что дело о наступлении организовал Портнов. Хотя это, повторимся, был Шуфрич.

Как порохоботы ворвались в ГБР

Ход акции у Госбюро детально описали в самом ведомстве - не ретушируя действительности и прямо обвиняя "Европейскую солидарность" в давлении на следствие.

Директор Бюро Роман Труба заявил, что сторонники экс-президента Петра Порошенко предприняли попытку захвата помещения ГБР.

"С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования? Так вот, "громкие расследования", хоть я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры", - заявил он.

По его словам, сегодня во время акции политической силы в ГБР, отдельные ее участники вышли за рамки правового поля:

ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;

заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;

сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;

требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

Как отметил Труба, это является прямым политическим давлением на ведомство.

Также он прокомментировал производство, участником которого является экс-президент.

"Первое. ГБР стоит на защите национальных интересов. Производства в отношении пересечения морского пространства военными кораблями Украины – одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе означает защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, дать показания и вместе защитить Украину. Второе. ГБР стоит в стороне от политики. Во время досудебного расследования произошла утечка информации – это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для вновь созданного. По данному факту начата служебная проверка. Третье. ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений", - сообщил Труба.

Фото: Facebook/Державне бюро розслідувань

Кроме того, он заверил, что несмотря на политическое давление, досудебное расследование будет профессиональным, незаангажированным и объективным.

Судя по фотографиям, которые опубликовало ведомство, под ГБР пришли люди, которых в соцсетях назвали "титушками".

Зачем люди Порошенко кошмарят ГБР

Как видим, в деле своих уголовных производств президент уже действует напрямую, руками порохоботов и "петушков", а не руками прокси-националистов типа С14, которые формально независимы от Порошенко.

Это говорит о двух вещах.

Первое - защита Порошенко от уголовных дел выглядит "зашкваром" даже для профессиональных радикалов, которые верой и правдой служили предыдущему режиму.

Поэтому партии экс-президента приходится привозить на акции протеста фактически проплаченных спортсменов (тех самых "петушков"). По иронии судьбы их возглавила Татьяна Черновол, которая сама была активной противницей "титушек" при Януковиче.

Второе - у экс-президента действительно начало "подгорать" от количества уголовных дел (их уже восемь). А главное от того, что по ним начались активные следственные действия. Это касается прежде всего активов телеканала "Прямой" и сделки по продаже "Кузни на Рыбальском".

Интересно, что акция порохоботов прошла накануне одного из таких действий. На завтра, 17 июля, Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу "Кузни" - а совсем не тех дел, из-за которых формально пришли под офис ГБР активисты.

Но у бывшего президента уже заявили, что повестки он не получал, и вообще на этот день у него запланирован вылет в Страсбург, на первое заседание новоизбранного Европарламента.

Однако СМИ выяснили, что Порошенко туда никто не приглашал.

"Издание "Вести" дозвонилось в пресс-службу Европарламента, где сообщили, что Петр Порошенко не значится в списке приглашённых гостей на 17 июля. Иными словами Порошенко врал, заявляя, что не может в этот день явиться на допрос в Государственное бюро расследований из-за визита в Европарламент.

Надо отметить, что раньше трусливый функционер сам выписывал всем повестки, санкционировал аресты имущества, меры пресечения и приговоры, а теперь прячется за выдуманными командировками и блокирующими работу следователей титушками.

Но в принципе, это и неплохо. Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму, все должны ещё раз увидеть, что управляло нашей страной последние пять лет и в очередной раз понять, что ему нет места в нашем обществе, он должен быть изолирован и больше никогда не поднять голову. Ни он, ни его воровское кубло", - пишет в телеграм Андрей Портнов.

По данным "Страны" в ближайшее время ГБР планирует активизировать следственные действия сразу по нескольким делам, фигурантом в которых является Порошенко.

Видимо, именно это и является главной причиной атаки порохоботов на ГБР.

Но пока эти попытки давления Порошенко на "украинское ФБР" выглядят не слишком впечатляющими. Вместо заявленных "ветеранов войны" туда пришла небольшая группа массовки, возглавляемая нардепом Черновол.

Параллельно другие организации уже заявили, что если Порошенко продолжит насылать на ГБР своих "титушек", то они ответят ему своими акциями.

Об этом в Facebook написал нардеп Семен Семенченко.

"Если дальше будут попытки затормозить расследование уголовных дел по Порошенко, то ветераны "Донбасса" придут и вежливо попросят так больше не делать. Нам абсолютно пофиг на политические разборки. Мы - за Украину. И поэтому вор должен сидеть в тюрьме", - предупредил экс-комбат.

С другой стороны, реакция Семенченко - это симптом слабости государственной власти.

События у ГБР показали, что силовые, казалось бы, ведомства практически беззащитны перед толпой - даже небольшой и не слишком мотивированной. При этом ни полиция, ни президент вообще не комментируют попыток давить на следователей.

А значит эти попытки будут продолжаться. До тех пор, пока "петушки" и националисты на зарплате у Порошенко вроде Карася и Стерненко не получат за свой уличный беспредел то, что им полагается по закону.