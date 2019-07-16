16 июля Нацбанк незначительно опустил курс доллара - он подешевел на 2 копейки. Межбанк, наоборот, начал торги с вчерашних котировок, которые прибавили к курсу американской валюты 4 копейки. В обменках говорят, что спрос на подешевевшую валюту уже упал. В целом, пока сохраняется тенденция последних дней - ситуация на межбанке спокойная, доллар топчется на месте, незначительно меняя показатели.

"Страна" собрала данные о курсе валют от НБУ, на межбанке и в обменках, а также прогнозы на то, каким будет доллар.

Курс доллара 16 июля

Утром курс НБУ установили на уровне 25,74 грн за доллар. То есть, по сравнению с предыдущей датой, американская валюта подешевела на 2 копейки.

К 09:00 межбанк еще не начал торги. 15 июля он закрылся с котировками 25,79 грн (покупка) и 25,82 грн (продажа). То есть вчера на межбанке доллар подорожал на 4 копейки за день. При этом общий объем торгов был небольшим - около $150 млн (при $300 млн и выше на максимуме).

Фото: minfin.com.ua

На наличном рынке валют, по состоянию на 09:00, средняя покупка на уровне 25,87 грн. Продают доллар за 25,93 грн.

Фото: minfin.com.ua

Прогнозы

По прогнозам на курс доллара на этой неделе, американская валюта сохранит свои позиции и будет торговаться в коридоре 25,5-26 грн. Резких скачков курса перед выборами в Верховную Раду, и сразу после них, пока не ожидается.

Что касается долгосрочных прогнозов, то в прогнозе Министерства экономического развития и торговли говорится, что в Украине в 2019 году средний курс доллара будет 29,08 грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году на уровне 28,86 грн, в 2020-2023 годах – 30,6 грн.