Во вторник, 16 июля, в Украине ожидаются дожди и грозы. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, грозы пройдутся по восточным, южным, северным и центральным областям. А в западных регионах ожидаются лишь не обильные дожди.

Температура воздуха в восточных, центральных и северных областях ожидается на уровне +21...+24 градуса днем и +12...+15 градусов ночью. В южных регионах будет на несколько градусов теплее: днем до +26, ночью до +17.

В западных областях днем +21...+24 градуса, ночью +9...+12 градусов. Ожидаются дожди, но не продолжительные и слабые.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, по данным синоптиков, уже на этой неделе жара вернется в Украину.

Также мы публиковали прогноз погоды на неделю.