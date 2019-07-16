В понедельник, 15 июля, в поселке городского типа Мизоч, что в Ровенской области, произошло массовое отравление, в больницу попали 39 человек. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Инцидент произошел поле свадьбы, которую отмечали в кафе "Гурман". В инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 гостей праздника (из них 8 детей).

Всего кафе посетило около 100 человек. Сейчас спасателями проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, на Волыни семья завершила свой праздник в ресторане отравлением 13 человек.

Также мы писали об отравлении в детском лагере под Одессой. Медики установили, какие палочки и бактерии стали причиной массового отравления детей.