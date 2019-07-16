Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту использования судьями Конституционного суда Украины своего служебного положения для осуществления давления на экс-главу КСУ Станислава Шевчука.

Об этом сообщили "Стране" в отделе по работе со СМИ и общественностью ГБР.

"Следователями ГБР осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту использования судьями Конституционного суда Украины своего служебного положения для осуществления давления на Главу Конституционного суда, направленного на привлечение последнего к дисциплинарной ответственности и с целью препятствования выполнения им своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении ГБР.

Согласно информации Госбюро расследований, производство в отношении судей КСУ квалифицировано по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля (ч.2 ст.344 УК Украины), которая предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, в рамках него проверяются события 14 мая, когда с Шевчука решением судей КСУ сняли мантию и автоматически лишили поста главы Конституционного суда (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

Ранее "Страна" писала, как Апелляционный суд открыл дорогу к восстановлению в должности экс-главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку.

Также мы анализировали, насколько высоки шансы бывшего председателя КСУ вернуться на ранее занимаемый им пост.

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